14:22 (мск), источник: Клопс.ru
На границе Калининградской области с Литвой задержали Porsche, в багажнике которого нашли 3 тыс. боеприпасов (фото)
Владельцем авто оказался 50-летний россиянин.
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На границе Калининградской области с Литвой задержали Porsche Cayenne, в багажнике которого нашли части оружия и примерно 3 тысячи боеприпасов, сообщает пресс-служба областной таможни в четверг, 16 ноября.
Инцидент произошёл на МАПП «Чернышевское». Владельцем авто оказался 50-летний россиянин, прибывший из соседней республики. Во время досмотра в нише для динамика инспекторы обнаружили 600 гильз для карабина, 2 тысячи пуль, 2 пневмоцилиндра, 12 пламегасителей и 15 дульных тормозов-компенсаторов. Общий вес партии составил 57 кг, рыночная стоимость — 1,8 млн рублей.
Мужчина уверял, что приобрёл боеприпасы для себя в магазине охотничьего снаряжения, однако вес и количество арсенала, а также способ его перемещения через границу не позволяют отнести его к категории товаров для личного пользования, уточнили в пресс-службе таможни.
«Содержимое тайника изъято, в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ (“Сокрытие товаров от таможенного контроля”)», — говорится в сообщении.
В октябре у пассажира поезда, следовавшего из Калининграда в Москву, обнаружили рейхсмарки, выпущенные в начале XX века.