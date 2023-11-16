16:50 (мск), источник: РИА Новости
Экс-глава самарского правительства не признал вину в превышении полномочий
Самарский экс-вице-губернатор Кудряшов не признал вину в превышении полномочий.
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САМАРА, 16 ноя — РИА Новости. Бывший вице-губернатор — глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов не признал вину в превышении должностных полномочий после задержания, сообщил представитель главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области на заседании в Октябрьском районном суде Самары по мере пресечения Кудряшову.
«Четырнадцатого ноября 2023 года Кудряшов был задержан, …в этот же день он был допрошен в качестве подозреваемого, свою вину в совершении преступления он не признает», — сказал представитель следствия.
В суде стало известно, что уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ было возбуждено в ноябре этого года. По версии следователей, Кудряшов, достоверно зная о дефиците регионального бюджета, об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро «Театральная», в течение 2022−2023 годов сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиардов рублей.
Указанные действия позволили Кудряшову создать видимость исполнения должностных обязанностей надлежащим образом при реализации проекта за счет средств инфраструктурного кредита из федерального бюджета, отметили в следствии.
В целом бюджету Самарской области был причинен материальный ущерб на 3,5 миллиардов рублей, которые были перечислены из резервного фонда Самарской области ГК «Волгатрансстрой».