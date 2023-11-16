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16:50 (мск), источник: РИА Новости

Экс-глава самарского правительства не признал вину в превышении полномочий

Самарский экс-вице-губернатор Кудряшов не признал вину в превышении полномочий.

Источник: РИА Новости

САМАРА, 16 ноя — РИА Новости. Бывший вице-губернатор — глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов не признал вину в превышении должностных полномочий после задержания, сообщил представитель главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области на заседании в Октябрьском районном суде Самары по мере пресечения Кудряшову.

«Четырнадцатого ноября 2023 года Кудряшов был задержан, …в этот же день он был допрошен в качестве подозреваемого, свою вину в совершении преступления он не признает», — сказал представитель следствия.

В суде стало известно, что уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ было возбуждено в ноябре этого года. По версии следователей, Кудряшов, достоверно зная о дефиците регионального бюджета, об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро «Театральная», в течение 2022−2023 годов сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиардов рублей.

По версии следствия, Кудряшов действовал в составе организованной преступной группы в интересах коммерческой организации «Волгатрансстрой» (ВТС), которая позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро.

Указанные действия позволили Кудряшову создать видимость исполнения должностных обязанностей надлежащим образом при реализации проекта за счет средств инфраструктурного кредита из федерального бюджета, отметили в следствии.

В целом бюджету Самарской области был причинен материальный ущерб на 3,5 миллиардов рублей, которые были перечислены из резервного фонда Самарской области ГК «Волгатрансстрой».

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