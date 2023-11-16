17:05 (мск), источник: РИА Новости
Суд арестовал бывшего главу самарского правительства до 12 января
Суд арестовал экс-вице-губернатора Самарской области Кудряшова до 12 января.
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САМАРА, 16 ноя — РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу экс-главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова по делу о превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости.
«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в качестве меры пресечения Кудряшову… заключение под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть по 12 января 2024 года», — сказал судья.
По версии следствия, Кудряшов, достоверно зная о дефиците регионального бюджета, об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро «Театральная», в 2022—2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиарда рублей. Кудряшов действовал в интересах фирмы «Волгатрансстрой», которая позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро, полагают в региональном МВД. В целом бюджету Самарской области был причинен материальный ущерб на 3,5 миллиарда рублей, которые были перечислены из резервного фонда области компании «Волгатрансстрой», отмечало следствие.
Ранее в четверг этот же суд арестовал врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева по делу о превышении должностных полномочий, ему вменяются махинации с проектированием станции метро «Самарская».