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18:19 (мск), источник: © РИА Новости

В Астрахани обрушилась часть дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя — РИА Новости. Обрушение части дома произошло в Астрахани на Привокзальной площади, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

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«В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Два подъезда жилого дома обрушились в Астрахани, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

«В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Площадь Вокзальная, 1А. Произошло обрушение третьего и четвертого подъездов», — указали в ведомстве.

Губернатор уточнил, что оперативные службы уже работают на месте происшествия. Также уточняется, что по поручению губернатора создан оперативный штаб.

По словам очевидцев, обрушилась часть жилого дома. Информация о пострадавших и причины происшествия уточняются.

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