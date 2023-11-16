Что известно об обрушении части жилого дома в центре Астрахани

19:32 (мск), источник: ТАСС
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Два подъезда жилой пятиэтажки обрушились на Вокзальной площади в Астрахани. Оперативные службы прибыли на место и приступили к разбору завалов.
По предварительным данным, погибла одна женщина, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Эвакуированы более 200 жильцов, для них организованы пункты временного размещения.
ТАСС собрал основую информацию о ЧП.
Что произошло.
Обрушение части пятиэтажного дома произошло по адресу: площадь Вокзальная, 1А, в центре Астрахани. Обрушились третий и четвертый подъезды.
Перед обрушением в МЧС поступила информация о появлении трещины на наружной стене дома.
Погибла женщина 1939 года рождения, несколько человек числятся пропавшими без вести, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
Реакция властей.
Бабушкин сообщил о создании оперативного штаба. Открытая горячая линия.
На место ЧП вылетел замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский.
Спасатели МЧС приступили к разбору завалов. На месте объявили минуту тишины, чтобы найти пострадавших.
Эвакуированы 213 человек, из них 37 детей. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в МЧС.
Бабушкин уточнил, что продолжаются поиски жильцов квартир 46 и 56, все остальные либо вовремя эвакуированы, либо отсутствовали в момент разрушения.
Жильцы перед ЧП услышали «скрежет конструкций», сообщили ТАСС в оперативных службах.
Три пункта временного размещения организовано в школах для эвакуированных жильцов. Люди обеспечены горячим питанием и водой.
Министр здравоохранения Астраханской области выехал на место, где уже работают бригады скорой помощи.
В двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших.
Начальник УМВД по Астраханской области Игорь Ромашкин поручил вне очереди восстановить документы жильцам этого дома.
Версии причин обрушения.
Власти Астраханской области исключили версию со взрывом газа при обрушении двух подъездов.
Вице-губернатор Астраханской области Олег Князев заявил, что произошло обрушение «конструктива здания». Согласно данным из открытых источников, дом, в котором произошло обрушение, был построен в 1962 году.
Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.