06:34 (мск), источник: Комсомольская правда
Вырвал деньги из рук: в Приморском крае мужчина ограбил пенсионера
МО МВД «Спасское» в Приморье завело уголовное дело по факту ограбления 78-летнего пенсионера.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Приморье полицейские задержали мужчину, ограбившего пенсионера. За вырванные из рук 64 тысячи рублей подозреваемый может лишиться свободы на четыре года, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
В Спасске-Дальнем к 78-летнему пенсионеру подошел незнакомый ему мужчина и попросил занять 50 тысяч рублей, якобы, очень нужные его семье, и предлагая в качестве залога меховые шубы. Злоумышленник оказался настолько убедительным, что пожилой мужчина впустил его в квартиру, чтоб осмотреть вещи, предлагаемые в залог.
Впрочем, вскоре пенсионеру поведение гостя показалось подозрительным, и он попытался выставить его за порог. Но грабитель снова начал умолять помочь ему и все-таки убедил пенсионера дать в долг деньги.
Однако, когда пенсионер направился за ними, мужчина ворвался в комнату, выхватил у потерпевшего купюры и предлагаемые в залог шубы, и убежал из квартиры. Общий ущерб составил 64 тысячи рублей.
Подозреваемого доставили в МО МВД России «Спасский», где на него возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж» и заключили под стражу.
Сейчас полицейские продолжают расследование и проверяют причастность мужчины к ранее совершенным подобным преступлениям.