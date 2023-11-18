09:15 (мск), источник: АиФ Красноярск
Полиция привлекла к ответственности мать, оставившую 8 детей в Усть-Пите
Инспекторы ПДН провели с женщиной профилактическую беседу и составили в отношении неё административный протокол.
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В Енисейском районе Красноярского края полиция привлекла к ответственности 32-летнюю мать, оставившую 8 детей в Усть-Пите в социально-опасной обстановке. Об этом сообщат краевое управление МВД.
Напомним, 32-летняя мать оставила 8 ребят в возрасте от 1 года до 15 дома одних в компании неизвестных пьяных людей. Более суток дети находились в опасных условиях — в доме был бардак и антисанитария, не было никаких продуктов питания.
Инспекторы ПДН провели с женщиной профилактическую беседу и составили в отношении неё административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
В настоящий момент сотрудники МВД проводят проверку, результаты которой будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
Кроме того, в ближайшее время состоится суд, где решат вопрос об ограничении женщины в родительских правах.