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09:15 (мск), источник: АиФ Красноярск

Полиция привлекла к ответственности мать, оставившую 8 детей в Усть-Пите

Инспекторы ПДН провели с женщиной профилактическую беседу и составили в отношении неё административный протокол.

Источник: ГУ МВД

В Енисейском районе Красноярского края полиция привлекла к ответственности 32-летнюю мать, оставившую 8 детей в Усть-Пите в социально-опасной обстановке. Об этом сообщат краевое управление МВД.

Напомним, 32-летняя мать оставила 8 ребят в возрасте от 1 года до 15 дома одних в компании неизвестных пьяных людей. Более суток дети находились в опасных условиях — в доме был бардак и антисанитария, не было никаких продуктов питания.

Инспекторы ПДН провели с женщиной профилактическую беседу и составили в отношении неё административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В настоящий момент сотрудники МВД проводят проверку, результаты которой будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Кроме того, в ближайшее время состоится суд, где решат вопрос об ограничении женщины в родительских правах.

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