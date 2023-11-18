09:35 (мск), источник: CityTraffic.ru
В Самаре после столкновения с автобусом загорелась иномарка, водитель погиб
ДТП произошло 18 ноября 2023 года.
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Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в Самаре 18 ноября произошла смертельная авария.
«Opel Astra» двигался по Волжскому шоссе со стороны улицы Демократической в направлении улицы Сергея Лазо.
Недалеко от дома № 5 на улице Волжское шоссе иномарка столкнулась с рейсовым автобусом, в салоне которого находился только водитель. После столкновения легковой автомобиль загорелся. Водитель скончался до прибытия Скорой помощи.
На месте ДТП работают полицейские. Личность погибшего водителя и обстоятельства произошедшего устанавливается.