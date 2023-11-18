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09:35 (мск), источник: CityTraffic.ru

В Самаре после столк­но­вения с автобусом загорелась иномарка, водитель погиб

ДТП произошло 18 ноября 2023 года.

Источник: CityTraffic.ru

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в Самаре 18 ноября произошла смертельная авария.

«Opel Astra» двигался по Волжскому шоссе со стороны улицы Демократической в направлении улицы Сергея Лазо.

Недалеко от дома № 5 на улице Волжское шоссе иномарка столкнулась с рейсовым автобусом, в салоне которого находился только водитель. После столкновения легковой автомобиль загорелся. Водитель скончался до прибытия Скорой помощи.

На месте ДТП работают полицейские. Личность погибшего водителя и обстоятельства произошедшего устанавливается.

Во время загрузки произошла ошибка.
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