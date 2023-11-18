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10:28 (мск), источник: РИА Крым

Забытая сковорода с жареной картошкой: на пожаре в Крыму спасен мужчина

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости Крым. Забытая на включенной газовой плите сковорода едва не стала причиной трагедии в Черноморском районе Крыма — в многоквартирном доме вспыхнул пожар. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.

Источник: МЧС РФ

«Забытая на плите жареная картошка могла стать причиной трагедии», — сообщили в ведомстве.

ЧП произошло в квартире на втором этаже жилого дома. О возгорании в МЧС сообщили соседи 60-летнего хозяина жилища, обратив внимание на запах гари.

На место прибыли два отделения пожарно-спасательной части.

«Огнеборцы уже хотели вскрывать запертую дверь, как на пороге появился хозяин квартиры. Шестидесятилетний мужчина, не обращая внимания на предупреждения пожарных, открыл двери ключом и стремительно кинулся в задымленное помещение. Вдохнув угарный газ, мужчина чуть не потерял сознание, огнеборцы оперативно вывели мужчину на свежий воздух и оказали ему первую помощь. От госпитализации гражданин отказался», — рассказали в МЧС.

На минувшей неделе под Симферополем сгорел жилой дом, огонь охватил 120 квадратных метров крыши, обошлось без пострадавших. В другом доме в ночном пожаре в Симферополе, возникшем из-за непотушенной сигареты, погибла пенсионерка.

Ранее в МЧС назвали главную причину пожаров в жилых домах крымчан.

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