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12:29 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде иномарка оказалась на крыше после ДТП в утреннем тумане

Происшествие случилось в Краснооктябрьском районе около одиннадцати часов утра на пересечении улиц Еременко и Пельше.

Источник: ГУ МВД

Еще до начала снегопада, который пообещали волгоградцам синоптики в субботу, 18 ноября, столкнулись в утреннем тумане на Второй продольной магистрали два автомобиля, сообщают в региональном главке МВД.

Происшествие случилось в Краснооктябрьском районе около одиннадцати часов утра на улице Еременко.

Водитель Lifan двигался от улицы Ватутина в строну центра и на повороте на улицу Пельше не уступил дорогу Kia Cerato. Вторая иномарка летела на зеленый на полном ходу, Lifan врезался ей в бок со стороны водителя, от удара Kia отбросило на придорожный столб, автомобиль перевернулся и остался лежать на крыше — только колеса по инерции все еще крутились.

«Человеческих жертв результате ДТП нет, никто не пострадал, разве что автомашины получили серьезные механические повреждения», — подтверждают в пресс-службе главка.

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Накануне у здания налоговой на проспекте Ленина полицейский служебный автомобиль подрезал водитель иномарки.

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