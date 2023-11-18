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14:13 (мск), источник: АиФ Красноярск

Следком сообщил подробности убийства 12-летнего мальчика в Ачинске

Тело мальчика с ножевыми ранениями нашли сегодня, 18 ноября, в реке Мазулька.

Источник: РИА "Новости"

Погибший 12-летний мальчик в Ачинске был обнаружен с ножевыми ранениями. Об этом сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мальчика. Напомним, ребёнок пропал 16 ноября — он ушёл из дома в школу, но после не вернулся. Ребёнка искали почти 100 сотрудников МВД.

Тело мальчика с ножевыми ранениями нашли сегодня, 18 ноября, в реке Мазулька, протекающей в границах Ачинска. Как предварительно установило следствие, после школы ребёнок ушёл в неизвестном направлении.

Расследование уголовного дела продолжается. Назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства гибели ребёнка.

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