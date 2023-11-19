07:08 (мск), источник: Комсомольская правда
В Приморье после дождей со снегом оказались отрезаны 9 населенных пунктов
В Тернейский округ передислоцировали группа спасателей МЧС России.
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На территории Тернейского округа произошел подъем воды в реке Серебрянка после сильных дождей со снегом. Из-за этого затопило 8 придомовых участков в поселке Терней. Также из-за переливов на трех участках дорог остались отрезанными от транспортного сообщения 9 населенных пунктов. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Речь идет о следующих пунктах: Малая Кема, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Самарга, Агзу, Перетычеха. Работы по восстановлению проездов к ним пройдут после спада уровня воды.
«В Тернейский округ была передислоцирована группа спасателей МЧС России, которые в случае необходимости готовы оказать адресную помощь населению. Мы продолжаем следить за развитием обстановки в регионе и функционирует в режиме повышенной готовности», — отметили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что в сети появились кадры затопленного после прохождения циклона поселка Терней, где люди не могут даже выйти из домов.