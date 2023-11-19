09:27 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ
Семья погибшей Салтанат Нукеновой обратилась к общественности
Астана. 19 ноября. КазТАГ — Семья погибшей Салтанат Нукеновой обратилась к общественности, передает корреспондент агентства.
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«Если вы обладаете какой-либо информацией и готовы рассказать суду и следствию известные вам факты, то просим вас связаться с полицией или нашими адвокатами: Вранчев И. О. или Разбахова Ж. М. В свою очередь, если вы обладаете важной информаций имеющей значение для дела, но опасаетесь за свою безопасность, в соответствии с действующим законодательством, вам могут быть предложены меры безопасности», — обратилась семья Нукеновых.
Сейчас органы следствия проводят необходимые следственные действия.
«По указу президента дело взято на особый контроль. Восстанавливается картина той ужасной ночи. Мы предполагаем, что возможно имеются свидетели, обладающие важной информацией, которая могла бы помочь следствию», — считают родственники.
Близкие погибшей поблагодарили сограждан за поддержку и теплые слова.
«Возможно, что наша Салтанат станет символом борьбы и освобождения от этого кошмара, в котором сейчас находятся тысячи женщин и детей», — говорится в обращении.
Также отмечено, что им в тяжелый момент жизни пришлось опровергать недостоверные и аморальные слухи и домыслы, распространяемые в социальных сетях. «Некоторые недобросовестные блогеры решили воспользоваться горем нашей семьи, чтобы поднять себе рейтинги или заработать на этом. В то же время тысячи неравнодушных людей оказали нам неимоверную поддержку, мы чувствуем ваше тепло и очень благодарны вам», — поделились родственники.
Напомним, вечером 9 ноября в социальных сетях распространилось сообщение о том, что экс-министр Куандык Бишимбаев забил до смерти свою супругу Салтанат Нукенову. Позднее источник КазТАГ подтвердил задержание бывшего министра по делу об избиении супруги до смерти. Также источник уточнил, что Бишимбаев перед задержанием угрожал нанести себе ножевые ранения. Позднее полиция заявила о начале досудебного расследования по резонансному делу. 10 ноября МВД подтвердило задержание Бишимбаева по делу об избиении до смерти его супруги. Позднее суд Шымкента на фоне резонанса заявил об истечении срока наказания освобожденного по УДО Бишимбаева. Уголовное дело против бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева расследуют по статье «Убийство». Названа предварительная причина смерти жены подозреваемого. 12 ноября Бишимбаев арестован на два месяца. Адвокат Джохар Утебеков обвинил суд в сокрытии информации о статье по делу Бишимбаева.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил руководству МВД взять дело на особый контроль.