11:30 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Похоронили молодую маму, погибшую в ДТП на Серовском тракте
В Краснотурьинске простились с 28-летней Викторией Лещевой, погибшей в ДТП на Серовском тракте утром 15 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
У нее осталась маленькая дочь.
Супруг Виктории — местный блогер — принес на церемонию прощания двести роз.
«Моя девочка любила, [когда я ей дарил] 101 розу. А сейчас 100. Я красные понесу, а белые дочка», — цитирует слова супруга портал E1.ru.
Авария, в которой погибла Виктория Лещева, случилась утром 15 ноября. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на 318-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В ДТП также погиб 41-летний водитель автобуса Игорь Перевалов. Вчера его похоронили в Краснотурьинске.
Ранее «МК-Урал» сообщал, что ночью 18 ноября на 32-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень водитель «ВАЗ 2114» насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.