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10:59 (мск), новости Беларуси, источник: Минск-новости

На ул. Маяковского микроавтобус сбил велосипедиста

Накануне вечером на ул. Маяковского случилось ДТП с участием велосипедиста, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в столичной ГАИ.

Вблизи дома № 100 на ул. Маяковского 51-летний водитель микроавтобуса Volkswagen при повороте направо не предоставил преимущество велосипедисту, двигавшемуся по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате габаритное авто сбило двухколесный транспорт, 37-летнего велосипедиста доставили в больницу для обследования.

ГАИ напоминает автомобилистам, что при подъезде к пешеходным переходам следует проявлять особую бдительность, скорость движения транспорта должна позволять водителю остановиться и уступить дорогу уязвимым участникам дорожного движения.

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