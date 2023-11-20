Главное
Главные новости к вечеру 20 ноября
18:33 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани при пожаре погибла восьмилетняя девочка

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки в селе Екатериновка Щербиновского района Краснодарского края. Ребенок стал жертвой пожара в жилом доме.

Источник: Соцсети

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, в доме на улице Комсомольской жили супруги с двумя детьми. Отапливался дом дровяной печью. По версии следствия, 19 ноября в одной из комнат вспыхнул огонь.

Родители смогли выбраться вместе с шестилетним сыном, но в комнате осталась старшая дочь, которую затем отец вынес. Очевидцы вызвали экстренные службы на место ЧП.

Сотрудники скорой помощи констатировали смерть девочки. Следствие считает одной из возможных причин возгорания — неосторожное обращение с печью на твердом топливе.

Следователь и криминалист СУ СКР осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожарыМЧС