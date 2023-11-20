На Кубани при пожаре погибла восьмилетняя девочка

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, в доме на улице Комсомольской жили супруги с двумя детьми. Отапливался дом дровяной печью. По версии следствия, 19 ноября в одной из комнат вспыхнул огонь.
Родители смогли выбраться вместе с шестилетним сыном, но в комнате осталась старшая дочь, которую затем отец вынес. Очевидцы вызвали экстренные службы на место ЧП.
Сотрудники скорой помощи констатировали смерть девочки. Следствие считает одной из возможных причин возгорания — неосторожное обращение с печью на твердом топливе.
Следователь и криминалист СУ СКР осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы.