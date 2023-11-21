Двое жителей Башкирии предстанут перед судом за зверское убийство мужчины

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в феврале 2023 года во время застолья с алкоголем между мужчиной и его знакомой произошел конфликт. Испытывая личные неприязненные отношения, он взял в руку столовую вилку и нанес женщине несколько ударов в спину, а затем ножом ударил в плечо. Ее здоровью был причинен тяжкий вред.
Когда спиртное закончилось, обвиняемые отправились к соседу на поиски дополнительной порции алкоголя, однако получили отказ. Тогда злоумышленники ворвались в квартиру, избили хозяина, связали руки футболкой и прислонили его лицо к раскаленной конфорке электрической плиты, а раскаленное лезвие кухонного ножа — к плечу, после чего нанесли им множественные удары по различным частям тела.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Пытаясь скрыть следы преступных деяний, фигуранты уголовного дела завернули труп в ковер и сожгли паспорт потерпевшего. Они обыскали жилое помещение и похитили деньги и имущество на общую сумму почти 10 тысяч рублей.
Обвиняемые частично признали вину в инкриминируемых деяниях, ранее судимы. Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии убийце пожилой пары вынесли приговор.