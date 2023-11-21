10:00 (мск), источник: АиФ Воронеж
В Воронеже задержали автомобилиста с 264 неоплаченными штрафами
В отношении автолюбителя составили административный материал.
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В областном центре задержали автомобилиста с 264 неоплаченными штрафами, сообщает Госавтоинспекция Воронежской области.
38-летнего водителя Peugeot 308 остановили у дома № 100 на улице Матросова. Выяснилось, что автомобилист является злостным нарушителем. Помимо задолженности на автомобиле прекращена регистрация и отсутствует полис ОСАГО.
В отношении автолюбителя составили административный материал. Свидетельство на транспортное средство и номера изъяли.