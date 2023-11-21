12:06 (мск), источник: АиФ Пермь
В Прикамье 4 человека разбились в иномарке, налетевшей на бетонные блоки
За рулём был водитель без прав.
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Четыре человека разбились в иномарке, налетевшей на бетонные блоки в Пермском крае.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла 20 ноября на трассе Кунгур — Соликамске. Автомобиль «Ауди» под управлением 36-летнего мужчины ехал в направлении Соликамска.
«По предварительной информации, на 300 км трассы водитель не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил наезд на бетонные блоки», — рассказали в МВД.
По словам полицейских, пострадали водитель и трое пассажиров: два 20-летних юноши и 30-летний мужчина.
Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Как оказалось, у водителя не было прав. По факту аварии полиция начала проверку.