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12:06 (мск), источник: АиФ Пермь

В Прикамье 4 человека разбились в иномарке, налетевшей на бетонные блоки

За рулём был водитель без прав.

Источник: МВД по Пермскому краю

Четыре человека разбились в иномарке, налетевшей на бетонные блоки в Пермском крае.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла 20 ноября на трассе Кунгур — Соликамске. Автомобиль «Ауди» под управлением 36-летнего мужчины ехал в направлении Соликамска.

«По предварительной информации, на 300 км трассы водитель не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил наезд на бетонные блоки», — рассказали в МВД.

По словам полицейских, пострадали водитель и трое пассажиров: два 20-летних юноши и 30-летний мужчина.

Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Как оказалось, у водителя не было прав. По факту аварии полиция начала проверку.

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