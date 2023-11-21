11:57 (мск), источник: Фонтанка
Гинеколог из Петербурга помогла спасти девушку в самолете, летящем из Сочи
Гинеколог из Петербурга помогла спасти девушку в самолете, летящем из Сочи.
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Пассажирке рейса «Аэрофлота», выполняющего полет из Сочи в Петербург 19 ноября, стало плохо прямо на борту. По счастливой случайности в самолете летели сразу три доктора. Они оказали своевременную помощь, применив свои навыки в воздухе.
Одним из докторов оказалась главный врач частной женской клиники W Clinic гинеколог Дарья Бурмакина. Накануне она поделилась этой историей со своими подписчиками и коллегами в соцсетях.
«Вчера в самолете я реанимировала девушку. Не одна — на борту оказался еще терапевт и детский невролог. Молодая девушка 23 лет потеряла сознание, нашатырь не особо помогал. Мы взяли кислородный баллон и положили девушку в проход на пол, потихоньку она начала приходить в сознание», — рассказала Дарья Бурмакина.
В конце-концов, борт благополучно приземлился в Петербурге, после чего девушку, по данным «Фонтанки», передали медикам.