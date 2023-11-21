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12:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

В среду в Татарстане ожидаются снегопады и метель — объявлено штормовое предупреждение

На территории Татарстана ожидаются сильный снег, в отдельных районах с ледяным дождем, местами метель, туман, гололед, налипание мокрого снега, утром и днем сильный ветер порывами 15−18 м/с.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 3 м/с 76% 766 мм рт. ст. +9°
Источник: ИА Татар-информ

В ГУ МЧС России по РТ напомнили жителям Татарстана об осторожности в грядущую непогоду.

Водителям, особенно тем, кто планирует поездки на дальние расстояния, необходимо обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля. Уточните прогноз погоды на ближайшие сутки — двое, в зависимости от времени поездки. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.

Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода. Не перебегать трассу перед движущимся транспортом, поскольку из-за скользкого дорожного покрытия тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей.

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