12:46 (мск), источник: Комсомольская правда
«Вылез через окно второго этажа»: 35-летний житель Абхазии не стал дожидаться депортации и сбежал из ИВС на Кубани
Полиция ищет 35-летнего осужденного, сбежавшего из ИВС на Кубани.
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В Краснодарском крае из центра временного содержания сбежал гражданин Абхазии. Мужчина три года отсидел в российской колонии за кражу и был доставлен в село Новоукаинское для ссылки на родину.
«22 февраля в центр временного содержания иностранных граждан в соответствии с решением о депортации был помещен 35-летний житель Абхазии. 20 ноября примерно в 2:00 он снял створки решетки с петель в душевой», — сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что душевая ИВС находится на втором этаже, но мужчину ничуть не испугала опасная высота. Он спрыгнул вниз и пробрался через пожарные ворота к основному заботу. После этого перелез его по столбам для камер наблюдения и на воле просто скрылся.
«После побега заключенного в Гулькевичском районе проводится комплекс мероприятий направленный на установление местонахождения мужчины подлежавшего депортации», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по краю.
Кроме того, теперь проверяют конвой. Будут установлены все обстоятельства случившегося, а виновных в побеге гражданина Абхазии привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством.