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14:26 (мск), источник: Om1.ru

Эвакуировано 800 человек. В омской школе произошло замыкание

Инцидент произошёл в школе № 55.

Источник: Om1.ru

В школе № 55 им. Л. Я. Кичигиной и В. И. Кичигина на улице Мельничной сработала пожарная сигнализация, об этом сообщили читатели портала Om1.ru.

В региональном МЧС нашему изданию рассказали, что произошло короткое замыкание.

«Сообщение поступило в 16:04. Предварительно установлено, что произошло короткое замыкание без горения», — пояснили в ведомстве порталу Om1.ru.

Из здания школы было эвакуировано 814 человек, в том числе 768 учеников и 46 педагогов.

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