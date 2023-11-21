14:26 (мск), источник: Om1.ru
Эвакуировано 800 человек. В омской школе произошло замыкание
Инцидент произошёл в школе № 55.
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В школе № 55 им. Л. Я. Кичигиной и В. И. Кичигина на улице Мельничной сработала пожарная сигнализация, об этом сообщили читатели портала Om1.ru.
В региональном МЧС нашему изданию рассказали, что произошло короткое замыкание.
«Сообщение поступило в 16:04. Предварительно установлено, что произошло короткое замыкание без горения», — пояснили в ведомстве порталу Om1.ru.
Из здания школы было эвакуировано 814 человек, в том числе 768 учеников и 46 педагогов.