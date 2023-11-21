16:06 (мск), источник: Фонтанка
Люксовый Mercedes, угнанный в Петербурге, нашли в Кирове. Его уже успели разобрать на запчасти
Люксовый Mercedes, угнанный в Петербурге, нашли в Кирове в разобранном виде.
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Полиция раскрыла угон дорогого кроссовера, совершенный в Красногвардейском районе Петербурга минувшей весной. Правда, возвращать хозяевам уже было практически нечего.
Об угоне в полицию сообщили 31 марта 2023 года. Неизвестный преступник похитил от дома 23, корпус 1, по Магнитогорской улице Mercedes-Benz GLE 350 стоимостью 5,2 миллиона рублей, принадлежащий коммерческой фирме. Позднее похищенную машину обнаружили на авторазборке у дома 44/1 по Семаковской улице в Кирове в разукомплектованном виде, сообщает 21 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Расследуя дело, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 37-летний житель Петербурга, который уже был на испытательном сроке по приговору суда за аналогичное преступление. По факту угона возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). В настоящее время полиция устанавливает соучастников и другие эпизоды преступной деятельности задержанного.