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16:42 (мск), источник: МК.RU Волгоград

На севере Волгограда утром иномарка сбила на зебре 73-летнюю пенсионерку

В Волгограде устанавливаются все обстоятельства ДТП, которое произошло в Краснооктябрьском районе города 21 ноября в 07.20.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, 53-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» возле дома № 116а по проспекту Ленина сбил 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу в установленном месте. Пенсионерка шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая была доставлена в больницу.

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