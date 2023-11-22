07:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Приморская студентка пойдет под суд за наркоторговлю
Девушка продавала синтетические наркотики через мессенджеры.
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Студентка одного из приморских вузов пойдет под суд за быт наркотических средств. 24-летняя девушка продавала синтетические наркотики через группу в популярном мессенджере, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Управление на транспорте МВД.
В мае 2023 года жительница Владивостока извлекла сверток из тайника по указанному ей оператором интернет-магазина адресу. По пакетам был расфасован мефедроном массой порядка 50 граммов. Как сообщила следователям обвиняемая, наркотики она собиралась разложить в тайники. Несмотря на тщательную подготовку, сбытчица не успела осуществить задуманное.
Оперативники линейного управления МВД провели обыски в арендованных девушкой квартирах и изъяли 90 полимерных свертков с мефедроном, которые она подготовила для сбыта.
Уголовное дело по двум статьям: ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) направлено в суд.