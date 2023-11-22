09:36 (мск), источник: Комсомольская правда
В Коминтерновском районе Воронежа ночью случились два пожара
На улице Подклетенской горел «УАЗ», а на улице Солнечной — квартира в расселенном доме.
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Ночью в среду, 22 ноября, в Коминтерновском районе Воронежа случилось два пожара.
В 00.30 загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже расселенного дома на улице Солнечной. На место ЧП выезжали десять сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. Огонь потушили в 00.59. Пламя повредило комнату 4×5 метров и коридор 2×3 м. Пострадавших на пожаре не было.
А в 04.34 на улице Подклетенской вспыхнул «УАЗ-452». На месте ЧП также работали десять специалистов МЧС на трех пожарных машинах. Пламя потушили в 04.51. Огонь успел повредить моторный отсек на площади два квадратных метра и шесть кв.м. салона автомобиля. Во время пожара также никто не пострадал.