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11:09 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Мужчина провалился под лед и утонул в Быховском районе

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На озере Маславичи Быховского района мужчина провалился под лед и утонул. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям поступил сигнал о провалившемся под лед мужчине на озере возле деревни Воронино Быховского района. Прибыв на место происшествия, работники МЧС обнаружили и извлекли из воды тело утонувшего мужчины 1988 года рождения. Известно, что он нигде не работал.

За сутки подразделения МЧС Могилевской области совершили 18 выездов: шесть на тушение пожаров, 12 на оказание технической помощи. Пожары произошли в Могилеве, Кировском, Могилевском и Чаусском районах. Работники МЧС ликвидировали возгорание, сохранив три жилых дома и одно хозяйственное строение.

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