Мужчина провалился под лед и утонул в Быховском районе

Спасателям поступил сигнал о провалившемся под лед мужчине на озере возле деревни Воронино Быховского района. Прибыв на место происшествия, работники МЧС обнаружили и извлекли из воды тело утонувшего мужчины 1988 года рождения. Известно, что он нигде не работал.
За сутки подразделения МЧС Могилевской области совершили 18 выездов: шесть на тушение пожаров, 12 на оказание технической помощи. Пожары произошли в Могилеве, Кировском, Могилевском и Чаусском районах. Работники МЧС ликвидировали возгорание, сохранив три жилых дома и одно хозяйственное строение.