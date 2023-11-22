ФСБ: в Ингушетии ликвидирован открывший огонь по силовикам преступник

Согласно сообщению ФСБ, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции было обнаружено место нахождения «пособника разыскиваемых членов бандгруппы в городе Сунже».
«При попытке задержания последний оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из огнестрельного оружия. В результате боестолкновения бандит нейтрализован, его личность в настоящее время устанавливается», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
ФСБ обратилась к жителям Сунжи с просьбой «сохранять спокойствие и не допускать хаоса и беспорядков». Спецслужба утверждает, что «обстановка в регионе контролируется». «О ходе развития ситуации информация будет предоставляться дополнительно», — заключили в ФСБ.