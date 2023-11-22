Экстренные службы Крыма готовятся к возможным ЧС из-за непогоды

«Все силы и средства МЧС Крыма и Главного управления МЧС России по РК находятся в готовности к оперативному реагированию. Разработаны планы применения сил и средств на случай возникновения ЧС, вызванных непогодой», — сказано в сообщении.
В ведомстве также отметили, что информация об ухудшении погодных условий своевременно доведена до всех органов управления и заинтересованных служб через региональную автоматизированную систему центрального оповещения.
Вся спасательная техника «Крым-Спаса» и пожарной охраны готова к реагированию на возможные чрезвычайные происшествия. Кроме того, были уточнены вопросы взаимодействия с органами управления региона, другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Ведется мониторинг обстановки, уточнили в ведомстве.
Водителям напоминают о необходимости использовать зимнюю резину. Кроме того, МЧС призывает всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и уделить особое внимание инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта.
Ранее республиканский главк МЧС России выпустил штормовое предупреждение о ливнях, мокром снеге и ветре до 22 м/с. Спасатели предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушении транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий.
Ранее в Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта. На площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.