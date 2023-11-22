Из-за огромной пробки на трассе в Татарстане открыли пункт обогрева для водителей

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, это связано с ограничением движения для грузовых машин и автобусов на территории всей Ульяновской области.
В результате образовалась огромная пробка протяженностью 5 км.
По данным ведомства, в пробке застряли 130 грузовых транспортных средств и один рейсовый автобус.
После полудня было проведено выездное заседание комиссии по ЧС. В результате было принято решение о развертывании пункта обогрева в селе Аппаково вместимостью 30 человек. Отмечается, что главой поселения организован подвоз питьевой воды и горячего чая.