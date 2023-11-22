В Барановичах микроавтобус наехал на 57-летнего мужчину: он погиб

Смертельная авария произошла сегодня около 14.00 в переулке 2-й Советский. По предварительной информации, вблизи дома № 2А при движении задним ходом 27-летний водитель автомобиля Mercedes не убедился в безопасности маневра и наехал на 57-летнего пешехода, который находился на проезжей части. В результате ДТП мужчина погиб.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.
В Госавтоинспекции напоминают водителям: движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, если эти действия не создадут препятствия для движения других участников дорожного движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других граждан, которые бы сигнализировали о складывающейся ситуации позади транспортного средст.