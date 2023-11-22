16:54 (мск), источник: РИА Новости
Задержанному в Пулково певцу Шарлоту грозит арест на 15 суток
Задержанному в Пулково певцу Шарлоту грозит административный арест до 15 суток.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Задержанному в петербургском аэропорту «Пулково» певцу Шарлоту грозит административный арест на срок до 15 суток.
По данным регионального главка МВД РФ, молодому человеку вменяются три нарушения КоАП РФ: публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ (статья 20.3.3 КоАП РФ), мелкое хулиганство (статья 20.1) и умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (статья 19.16).
За уничтожение паспорта кодексом предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 рублей, дискредитация армии России влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Статья о мелком хулиганстве предполагает как денежное взыскание, так и административный арест на срок до 15 суток, говорится к Кодексе об административной ответственности.
Уроженец Самары Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни «Щека за щеку» (14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения.
В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. В среду в аэропорту «Пулково» певца, прилетевшего из Армении, встретил наряд полиции. Артист извинился за то, что сжег паспорт, соответствующую видеозапись опубликовала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.