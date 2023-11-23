00:34 (мск), источник: Ведомости
Еще 82 россиянина пересекли границу сектора Газа с Египтом
Очередная группа из 82 россиян пересекла пункт пропуска «Рафах» на границе сектора Газа и Египта, сообщил Telegram-канал МЧС России.
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«На данный момент организованная колонна выдвинулась в Каир, где в оперативном штабе МЧС России им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом», — говорится в сообщении.
Ранее 22 ноября глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что пункт пропуска на границе с Египтом пересекли уже 484 россиянина и 87 их родственников. Шестью рейсами в Москву были доставлены 533 человека, включая 259 детей. Сейчас в Каире отправки ожидают 18 человек. Среди уже доставленных в РФ людей 116 человек самостоятельно добрались к местам проживания, остальные были размещены в пунктах временного размещения в Московской и Калужской областях.
По информации пресс-службы МЧС, на эвакуацию из региона через Египет подали заявки 887 граждан России. В Кремле отмечали, что российские спасатели помогают в эвакуации гражданам СНГ и других стран, обратившимся за помощью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что работа по вывозу россиян из анклава продолжается, отметив, что это «очень нелегкий» процесс как для МЧС, так и для российских дипломатов.