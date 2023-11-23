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06:01 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пожар с гибелью человека произошел в Тайшетском районе

Частный жилой дом загорелся в ночь на 23 ноября.

Источник: МЧС РФ

В 00.25 сегодня, 23 ноября, огнеборцы ликвидировали пожар в поселке Новобирюсинский Тайшетского района. На улице Набережной загорелся частный жилой дом, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

В 01.05 пожар был ликвидирован. В результате возгорания погиб один человек, все подробности случившегося уточняются. На ликвидацию пожара привлекались семь человек личного состава МЧС и две единицы техники.

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