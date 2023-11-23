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08:36 (мск), источник: Lenta.Ru

На авиационном заводе в Москве произошел пожар

На авиационном заводе имени Чернышева на северо-западе Москвы произошел пожар. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

Источник: Reuters

По его данным, пожар произошел в районе шести часов утра — он начался в одном из помещений завода, там загорелась емкость с ацетоном. Предварительно, пострадал 52-летний мужчина.

Получившего травмы россиянина доставили в больницу, врачи диагностировали у него ожоги. Других подробностей о состоянии травмированного человека нет. Причину пожара устанавливают.

Ранее на нефтегазохимическом заводе «Сибур» в Дзержинске Нижегородской области произошло факельное горение. Процесс, предполагающий уничтожение посредством сжигания отходящих газов, которые не могут быть переработаны, связан с остановкой производственного процесса в одном из цехов, угрозы распространения огня нет, уточнили власти.

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