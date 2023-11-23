10:26 (мск), источник: РИА Новости
Агент спецслужб Украины задержан в Воронеже за подготовку убийства офицера
ФСБ задержала украинского агента при подготовке убийства офицера ВС РФ.
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Силовики задержали в Воронеже украинца, подозреваемого в подготовке убийства высокопоставленного офицера Вооруженных сил, сообщила пресс-служба ФСБ.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины 1995 года рождения, причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористического акта в Воронеже в отношении высокопоставленного военнослужащего», — говорится в релизе.
По данным ведомства, в сентябре 2022 года в Харьковской области мужчину завербовали сотрудники главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны, после чего он прошел курс подготовки и отправился в Россию. Как утверждается, кураторы дали ему задачу узнать адрес проживания российского военного и убить его «путем закладки и подрыва взрывного устройства».
У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство массой более килограмма в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, два электродетонатора, механизм активации СВУ по радиоканалу, а также поддельный российский паспорт, используя который он собирался выехать из страны после совершения преступления.
Для конспирации подозреваемый использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания.
Как говорится в пресс-релизе ФСБ, мужчину арестовали, он «дает признательные показания о сотрудничестве с спецслужбами Украины».
Следственный отдел управления ФСБ по Воронежской области возбудило дело по статье за незаконное хранение взрывчатки в составе организованной группы (часть 4 статьи 222.1 УК). В ведомстве добавили, что дело собираются переквалифицировать на «приготовление к теракту» (статьи 30 и 205 УК).