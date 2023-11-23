11:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Ночью на левом берегу Воронежа огонь уничтожил две иномарки
Автомобили стояли под навесом.
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В Левобережном районе Воронежа на улице 12-й на территории СНТ «Садовод ВАСО» сгорели навес площадью 140 кв. м и стоявшие под ним автомобили Great Wall Hover и Daewoo. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в четверг, 23 ноября.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного сегодня ночью в 2:41. На место происшествия выехали четыре отделения пожарно-спасательной части: 14 человек и четыре единицы техники.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что на улице Кирова в селе Старый Курлак Аннинского района сгорел жилой дом. На месте пожара был обнаружен труп 48-летнего хозяина домовладения. Предположительная причина пожара — неосторожность при курении.