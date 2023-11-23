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11:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Закрыли целый корпус: в Красноярске из-за подозрения на кишечную инфекцию младшеклассников отправили на дистант

Что известно об отравлении учеников красноярской школы № 90.

Источник: Сайт школы

22 ноября стало известно, что сразу у троих учеников красноярской школы № 90 — подозрение на острую кишечную инфекцию. Все они обратились за помощью к медикам.

Информация об этом поступила в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю из медицинских организаций. Сейчас специалисты работают на месте, выясняя причины произошедшего.

Корреспондент «КП-Красноярск» выяснил, что оператором питания в школе № 90 является ООО «Краспит». До окончания расследования неизвестно, имеет ли он отношение к случившемуся. А пока один из корпусов школы закрыли.

Находятся на амбулаторном лечении

Что известно на сегодняшний день о произошедшем и состоянии школьников?

— Все дети находятся на амбулаторном лечении, заболевание протекает в лёгкой форме. В настоящее время проводится санитарно-эпидемиологическое расследование — специалисты Управления выясняют все обстоятельства, а также причину возникновения заболевания. Ситуация находится на нашем контроле, — сообщили в Роспотребнадзоре.

23 ноября в этом ведомстве корреспонденту «КП»-Красноярск также подтвердили информацию, что закрыт один из корпусов школы и рассказали, почему это произошло:

— Сейчас ведется санэпидрасследование. Один из корпусов закрыт на это время. Это нормальная практика. Детей перевели на дистанционное обучение.

Сроки окончания расследования пока неизвестны.

Дистант ориентировочно продлится до 28 ноября

В Главном управлении образования администрации Красноярска «Комсомолке» также дали пояснения по поводу закрытия корпуса школы:

— По рекомендации Роспотребнадзора начальная школа переведена на дистант ориентировочно до 28 ноября.

По поводу возможных действий после инцидента в управлении пока говорить не стали, пояснив, что стоит дождаться результатов расследования Роспотребнадзора: «Все станет ясно по результатам лабораторных исследований».

Пострадали ли учителя?

В различных источниках указывается разное количество пострадавших школьников. Сколько их на самом деле? Пострадали ли учителя? Какие могут быть приняты меры? Эти вопросы корреспондент «КП»-Красноярск задал врио директора школы № 90 Владимиру Кочеткову.

Он пояснил, что пострадали трое детей, как и сообщал ранее Роспотребнадзор. Госпитализированных нет, как нет и других пострадавших: ни среди детей, ни среди педагогов.

По словам руководителя, закрыт корпус школы на Мичурина, 37. В нем учатся дети с 1 по 4 классы. Во время расследования они находятся на дистанционном обучении.

О возможных действиях после произошедшего он считает говорить преждевременным.

— Причины произошедшего еще неизвестны. Ждем результатов анализов. Идет внутреннее расследование. Пока непонятно, был ли источником проблемы пищеблок. О возможных мерах говорить пока рано, прокомментировал директор.

Напомним, это не первый подобный случай в школах Красноярска за последние годы. Самое крупное дело — об отравлении 126 детей в Советском районе — закончилось в 2022 году судом. Тогда на скамье подсудимых оказались руководители трех организаций.

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