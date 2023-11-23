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12:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Два человека стали жертвами ДТП на Кубани из-за летней резины

В Павловском районе устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли водитель и пассажир Lada.

Источник: ГУ МВД

Два человека стали жертвами ДТП на Кубани из-за летней резины. Авария произошла утром 23 ноября в Павловском районе.

Предварительно, женщина — водитель автомобиля Lada Kalina проезжала в сторону Ростова. В какой-то момент машину на заснеженной трассе занесло на встречную полосу. Легковушка столкнулась с фурой Mercedes с прицепом.

«В результате ДТП водитель и женщина- пассажир автомобиля Lada погибли на месте, еще один пассажир — мужчина госпитализирован», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время личности погибших и пострадавшего устанавливаются. Предварительно, причиной смертельной аварии стало превышение скорости на заснеженной трассе.

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