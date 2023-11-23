12:52 (мск), источник: Комсомольская правда
Два человека стали жертвами ДТП на Кубани из-за летней резины
В Павловском районе устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли водитель и пассажир Lada.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Два человека стали жертвами ДТП на Кубани из-за летней резины. Авария произошла утром 23 ноября в Павловском районе.
Предварительно, женщина — водитель автомобиля Lada Kalina проезжала в сторону Ростова. В какой-то момент машину на заснеженной трассе занесло на встречную полосу. Легковушка столкнулась с фурой Mercedes с прицепом.
«В результате ДТП водитель и женщина- пассажир автомобиля Lada погибли на месте, еще один пассажир — мужчина госпитализирован», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В настоящее время личности погибших и пострадавшего устанавливаются. Предварительно, причиной смертельной аварии стало превышение скорости на заснеженной трассе.