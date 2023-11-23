14:17 (мск), источник: ИА Татар-информ
В Казани водитель иномарки сбил ребенка во дворе многоэтажки, мальчик госпитализирован
Во дворе дома № 23 по улице Мусина в Казани иномарка сбила 10-летнего мальчика, сообщают в городской Госавтоинспекции.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Судя по кадрам, водитель Volkswagen не заметил школьника, который решил перейти дорогу во дворе многоэтажки.
В результате мальчик получил травмы, его увезли в ДРКБ.