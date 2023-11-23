Убеждали в болезнях по сценарию: в Челябинске задержали создателей медцентров, в которых пациентам придумывали тяжелые заболевания

В Челябинске полицейские и росгвардейцы нагрянули к четверым создателям частных медицинских центров. Горожан подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Пострадали пациенты клиник, тратившие деньги на лечение несуществующих болезней.
Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, мошенническая схема работала в Челябинске несколько лет. Сотрудники двух клиник обзванивали пенсионеров и приглашали на бесплатное обследование. Людей осматривали с помощью «чудо-аппарата», который на самом деле даже не считается медицинской техникой. После процедуры клиентам сообщали страшную новость: они серьезно больны.
Чтобы оплатить срочное лечение, пожилые люди расставались со сбережениями и брали кредиты (курс лечения стоил больше сотни тысяч рублей), проходили ненужные или вовсе не имеющие эффекта процедуры.
У части работавших в клиниках аферистов даже не было медицинского образования. Зато обманщики пользовались специально разработанными инструкциями по психологическому давлению на пациентов.
Как уточнили в МВД, расследование пока продолжается. Двоих подозреваемых отправили под домашний арест, а двоих — в СИЗО.