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15:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Убеждали в болезнях по сценарию: в Челябинске задержали создателей медцентров, в которых пациентам придумывали тяжелые заболевания

В Челябинске задержали создателей медцентров, где пациентам придумывали болезни.

Источник: УМВД по Челябинской области

В Челябинске полицейские и росгвардейцы нагрянули к четверым создателям частных медицинских центров. Горожан подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Пострадали пациенты клиник, тратившие деньги на лечение несуществующих болезней.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, мошенническая схема работала в Челябинске несколько лет. Сотрудники двух клиник обзванивали пенсионеров и приглашали на бесплатное обследование. Людей осматривали с помощью «чудо-аппарата», который на самом деле даже не считается медицинской техникой. После процедуры клиентам сообщали страшную новость: они серьезно больны.

Чтобы оплатить срочное лечение, пожилые люди расставались со сбережениями и брали кредиты (курс лечения стоил больше сотни тысяч рублей), проходили ненужные или вовсе не имеющие эффекта процедуры.

У части работавших в клиниках аферистов даже не было медицинского образования. Зато обманщики пользовались специально разработанными инструкциями по психологическому давлению на пациентов.

Как уточнили в МВД, расследование пока продолжается. Двоих подозреваемых отправили под домашний арест, а двоих — в СИЗО.

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