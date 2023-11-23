15:59 (мск), источник: Комсомольская правда
«Удар был такой, что люди с полок падали». Поезд, который столкнулся с локомотивом, прибыл в Пермь
Пассажиры поезда Адлер-Пермь рассказали, что им довелось пережить.
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— В момент столкновения я сидел за столом. Вдруг наш поезд резко начал тормозить, и тут же последовали два очень сильных толчка. Я ударился животом так, что думал, ребра сломал, — рассказывает Валерий, пассажир поезда Адлер — Пермь, возвращавшийся домой после отпуска на море.
Напомним, 22 ноября, проезжая по Ульяновской области, пассажирский состав с 394 пассажирами лоб в лоб столкнулся с маневровым локомотивом.
— Назначена внутренняя проверка по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино, в результате которого произошло столкновение пассажирского поезда № 354 «Адлер — Пермь» с маневровым локомотивом, — рассказали в РЖД.
Перед столкновением состав двигался со скоростью 50 километров в час, и несложно представить, какие трагические события могли произойти, если бы не мастерство машиниста, который увидел опасность и применил экстренное торможение.
После удара в вагонах долго не было ни тепла, ни света, начинало ощутимо холодать. Вскоре к пассажирам приехали медики и начали осматривать пострадавших, всего их было 25 человек, один из них — ребенок. Людям делали уколы обезболивающего, Валерия врач успокоил, сказав, что у него сильный ушиб, но перелома нет.
Локомотив пассажирского поезда пострадал несильно, но на всякий случай его заменили, и после четырех часов задержки состав тронулся в путь. На станцию в Пермь пережившие стресс пассажиры прибыли с опозданием 4 часа. На вокзале дежурили медики медицины катастроф.
Из прибывшего поезда начали выходить пассажиры с сумками и чемоданами. Проводники помогали им выносить из вагона тяжелые вещи. Среди тех, кому пришлось испытать корвалольную ситуацию, было немало детей. Кто-то из пассажиров, завидев журналистов с камерой, улыбался, кто-то был серьезен и проходил мимо.
— Мы с моей семилетней дочкой сидели на боковых сиденьях, вдруг сильный удар! — рассказала 33-летняя Марина. — Соседи с полок попадали, стаканы со столиков посыпались! Моя соседка упала и рассекла себе бровь. Дочь сильно испугалась. Это было страшно!
— А я живу в Сочи и ехала к маме в гости, — рассказывает 26-летняя Светлана. — Я лежала на нижней полке, когда все произошло. Прямо на меня посыпалось все, что стояло на столе. С верхней полки упала девочка, но, к счастью, не расшиблась. Через некоторое время по вагонам пошли врачи, спрашивали, все ли у нас в порядке. Обещали организовать горячее питание в Бугульме, но только выдали сухпайки с печеньем и вафлями. Я до сих пор не могу прийти в себя!
А одного из пострадавших — того самого Валерия — прямо с вокзала увезли на машине скорой на диагностику в больницу.
— Я сильно ударился грудью о столик, и у меня болит в области ребер, даже вздохнуть не могу, — рассказал 67-летний мужчина. — Я отдыхал в Абхазии, ехал домой и мечтал похвастаться перед внуками черноморским загаром. И вот…
Как рассказывает мужчина, рядом с ним пострадал еще один пассажир, который сломал большой палец на руке. Но он сошел раньше, мужчина ездил на работу на вахту.
ВАЖНО
В центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Всем пострадавшим обещают выплатить полагающуюся страховку. А остальным — начислить бонусы, которые можно будет использовать при приобретении билетов на поезда РЖД.