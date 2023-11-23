19:59 (мск), источник: Ведомости
СМИ: пять человек получили ножевые ранения после нападения в Дублине
Пять человек ранены в результате нападения с ножом в центре Дублина, сообщает ирландский телеканал RTE. Среди пострадавших трое детей.
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Атака была совершена на Парнелл-сквер в центре ирландской столицы. Подозреваемый в нападении задержан, на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб, дороги в районе происшествия были перекрыты. Причина нападения выясняется. По данным газеты, это может быть «локальный единичный инцидент».
22 ноября на Радужном мосту на границе США и Канады произошел взрыв автомобиля. По информации СМИ, автомобиль прошел первый КПП с канадской стороны моста, после чего взорвался, подъезжая к американскому пункту пропуска. В результате произошедшего погибли два человека, находившихся в машине. Еще один человек, вероятно, сотрудник погранслужбы, был госпитализирован в больницу ближайшего города Ниагара-Фолс, штат Нью-Йорк.
После инцидента все четыре пограничных перехода в районе Ниагарского водопада были закрыты, международный аэропорт Буффало Ниагара в штате Нью-Йорк также приостановил прием и отправление международных рейсов.
Источник Fox News назвал произошедшее терактом, но официально эта информация не была подтверждена. ФБР лишь подтвердило факт взрыва, отказавшись от дальнейших комментариев из-за «нестабильности» ситуации. Позже дело передали департаменту по расследованию дорожно-транспортных происшествий полиции Ниагара-Фоллс.