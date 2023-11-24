09:54 (мск), источник: Комсомольская правда
Трагедия в Лыскове: Трехлетняя девочка утонула в ванной во время купания
В Нижегородской области трехлетняя девочка утонула в ванной.
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Жуткая трагедия произошла этим вечером в Лысковском районе Нижегородской области — здесь прямо во время купания в ванне утонула трехлетняя девочка. Сейчас следователи уже начали проверку в связи с этим происшествием.
— Следователи выясняют обстоятельства гибели трехлетней девочки, тело которой обнаружено в ванной в одной из квартир поселка Бармино Лысковского района, — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Нижегородской области. — Сейчас на месте работает следователь, проводится осмотр места происшествия.
Тем временем прокуратура уже взяла расследование этого дела на свой контроль. На место трагедии также выехал прокурор.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии. ФОТО: Прокуратура Нижегородской области.
— Предварительно установлено, что сегодня вечером во время купания девочка утонула в ванной, — заявили в прокуратуре.
Стоит отметить, что это уже не первая подобная трагедия в Нижегородской области. Два года назад похожая история произошла в Нижнем Новгороде — тогда годовалая девочка захлебнулась в наполненной ванне, пока мать ненадолго вышла в другую комнату.
— По версии следствия, ребенок находился под присмотром 33-летней женщины в квартире одного из домов по улице Бульвар 60 Лет Октября Советского района, — сообщили тогда следователи. — Она оставила свою годовалую дочь в наполненной водой ванной и вышла не некоторое время. Когда же она вернулась, девочка уже была без признаков жизни. На место трагедии прибыли медики и констатировали смерть малышки.