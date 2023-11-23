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23 ноября, новости Беларуси, источник: БЕЛТА

В Сенненском районе на пожаре погибли мужчина и женщина

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сенненском районе на пожаре погибли мужчина и женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: Соцсети

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 23 ноября в 19.15 в агрогородке Белая липа Сенненского района. После сообщения о пожаре жилого дома спасатели незамедлительно выехали на место происшествия. В МЧС отметили, что по прибытии в доме были найдены погибшие женщина и мужчина.

Специалисты выясняют причину произошедшего.

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