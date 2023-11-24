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09:23 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В хуторе Ростовской области четверо детей отравились угарным газом

В Ростовской области четверо детей скончались, отравившись угарным газом.

Источник: Следственный комитет

В Ростовской области четверо детей скончались, отравившись угарным газом. Страшное ЧП случилось 23 ноября в хуторе Шахтенки Красносулинского района.

В этот день родители оставили несовершеннолетних дома одних. Когда взрослые вернулись, то обнаружили детей без сознания. Испуганные хуторяне вызвали экстренные службы. Однако исправить уже ничего было нельзя. Прибывшие медики констатировали смерть детей в возрасте 6, 7, 10 и 15 лет.

— Обнаружены тела детей, без видимых телесных повреждений с явными признаками отравления окисью углерода, — сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

По факту гибели несовершеннолетних возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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