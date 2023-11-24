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01:19 (мск), источник: Известия

В Дублине после нападения у школы начались столкновения с полицией

В ирландской столице Дублине начались столкновения с местными сотрудниками полиции и спецназа в результате произошедшего ранее нападения неизвестного с ножом на школьников. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщила газета Irish Independent.

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По информации издания, участники беспорядков совершили поджог одного из автомобилей патрульной службы, одновременно выпустив сигнальные ракеты в сотрудников правопорядка.

Отмечается, что комиссар полиции Дрю Харрис охарактеризовал погромщиков как неуправляемую группировку и выступил с призывом прекратить противоправные действия и разойтись по своим домам.

Ранее в этот же день ирландская телерадиовещательная компания (RTE) передала, что в центре Дублина мужчина с ножом атаковал прохожих. Инцидент произошел неподалеку от площади Парнелл в северной части ирландской столицы. По данным RTE, мужчина сначала атаковал женщину с ребенком, а потом еще двоих детей. Они госпитализированы. Уточняется, что сам нападавший также доставлен в больницу.

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