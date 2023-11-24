06:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Черный лесоруб спилил деревья на 250 тысяч рублей в Иркутской области
Заготовленную древесину обнаружили в грузовике.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Полицейские на территории Голуметского участкового лесничества в Черемховском районе задержали 65-летнего местного жителя по подозрению в незаконной рубке леса. Как оказалось, у него не было документов на заготовку древесины. По информации правоохранителей, мужчина спилил 21 лиственницу в общем объеме 19 кубометров. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
«В припаркованном рядом грузовике “ГАЗ 66” полицейские обнаружили срубленные деревья», — уточнили в пресс-службе.
По оценкам специалистов, ущерб превысил 250 тысяч рублей. Офицеры в ходе проведенного осмотра изъяли спилы деревьев, а также бензопилу «Урал». Автомобиль поместили на спецстоянку. Полицейские завели уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.