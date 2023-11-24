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06:03 (мск), источник: ТАСС

На юго-востоке Москвы произошел пожар на электроподстанции

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Трансформатор горит на территории электроподстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы на площади 200 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«На Чагинской улице в районе дома № 2, строение 2, на территории электроподстанции “Чагино” произошло возгорание трансформатора на площади 200 кв. м», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия наблюдается густой дым. Причины возгорания устанавливают и принимают меры к его ликвидации. Пострадавших нет.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России отметили, что возгорание трансформатора не влияет на подачу электричества потребителям.

В ведомстве добавили, что пожарно-спасательные подразделения проводят работы по тушению пожара. В его ликвидации задействованы 70 человек и 20 единиц техники.

Позже в пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили о локализации пожара.

«Огнеборцы локализовали пожар, возгорание в трансформаторе не повлияло на функционирование систем энергоснабжения города», — сказали в пресс-службе.

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