На юго-востоке Москвы произошел пожар на электроподстанции

«На Чагинской улице в районе дома № 2, строение 2, на территории электроподстанции “Чагино” произошло возгорание трансформатора на площади 200 кв. м», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия наблюдается густой дым. Причины возгорания устанавливают и принимают меры к его ликвидации. Пострадавших нет.
В пресс-службе столичного ГУ МЧС России отметили, что возгорание трансформатора не влияет на подачу электричества потребителям.
В ведомстве добавили, что пожарно-спасательные подразделения проводят работы по тушению пожара. В его ликвидации задействованы 70 человек и 20 единиц техники.
Позже в пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили о локализации пожара.
«Огнеборцы локализовали пожар, возгорание в трансформаторе не повлияло на функционирование систем энергоснабжения города», — сказали в пресс-службе.